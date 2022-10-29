Emekli öğretmen yalnız yaşadığı dairede ölü bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde uzun yıllardır ikamet eden 69 yaşındaki öğretmen Fatma Eren Kayacıklı’nın dairesinden kötü koku gelmeye başladı.
Kayacıklı’dan haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çilingir aracılığıyla açılan daireye giren ekipler, Kayacıklı’yı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kayacıklı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere belediye morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- Dua Lipa Tarkan şarkısı söyledi, gündem oldu
- Malatya'da korkutan deprem
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı
- CHP'den vizyon belgesine dair ilk yorum
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- Ortak açıklama geldi
- Akşener acı haberi duyurdu: İl başkanı yaşamını yitirdi
- Bunu yapmayanlar artık ücret ödeyecek
- Selahattin Demirtaş’tan Fincancı tepkisi