Muazzez Ersoy savcılığa başvurdu: Dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:21

Güncelleme: 27.01.2025 - 10:21

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, adını kullanarak sosyal medyada sahte ürün tanıtımı yapan dolandırıcılara karşı harekete geçti. 370 bin takipçisi bulunan Ersoy, hayranlarını bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.

"HİÇBİR İLAÇ REKLAMINDA ROL ALMADIM"



Durumu öğrenir öğrenmez avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak takipçilerini bilgilendirdi. Ünlü sanatçı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın."