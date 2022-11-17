Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru Beyhan Şanlı, evde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay Yeni Mahalle 237 sokakta bulunan Çelimli Sitesi’ndeki bir binada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kardeşinden haber alamayan Adem Şanlı durumdan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren abi Şanlı kardeşi Beyhan Şanlıyı yerde hareketsiz halde buldu.
Hemen 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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