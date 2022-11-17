Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru Beyhan Şanlı, evde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 17:40
Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
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Olay Yeni Mahalle 237 sokakta bulunan Çelimli Sitesi’ndeki bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kardeşinden haber alamayan Adem Şanlı durumdan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren abi Şanlı kardeşi Beyhan Şanlıyı yerde hareketsiz halde buldu.

Hemen 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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