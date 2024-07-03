Emekli polis memuru tatil için geldiği Antalya’da boğularak hayatını kaybetti
Tatil için Antalya’ya gelen emekli polis memuru serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, dün Antalya’nın Finike ilçesinde meydana geldi. Ankara’da yaşayan emekli polis memuru Ömer Şan, ailesiyle birlikte tatil için daha önce görev yaptığı Finike’ye geldi.
Ailesiyle birlikte tatilini yapan Şan, dün öğlen saatlerinde denize girdi. Denizde bir süre yüzen Ömer Şan’ın suyun yüzeyinde hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar yaşlı adamı sudan çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.
ANKARA'DA DEFNEDİLECEK
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ömer Şan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alınan Şan’ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü. Ömer Şan’ın cenazesi yarın Ankara Sincan Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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