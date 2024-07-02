Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi boğuldu.
Kırsal Yeşiltepe Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren Ayşe Görgen (21) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Görgen'in cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta buldu.
Sudan çıkarılan ceset, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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