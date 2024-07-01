Cesedi 40 kilometre uzakta bulundu: 13 yaşındaki çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu. Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta buldu.
Kırsal Anaz Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren İbrahim Alpak (13) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta buldu.
Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'den açıklama geldi!
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Hacda protokol bekleyen general
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!