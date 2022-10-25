Emekli polis, 'ödeme yapmıyor' diye kiracısını vurdu
Kırşehir’de emekli polis memuru Salih K., (52), kirasını alamadığını öne sürdüğü kiracısı Hüseyin Çetin’i (38), çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Salih K., kirasını alamadığını öne sürdüğü, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Çetin ile görüşmeye gitti.
Salih K, Çetin ile tartışmaya başladı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Çetin de olay yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Salih K.,, belinde bulunan tabancasını çıkararak Hüseyin Çetin’i sol bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Salih K., gözaltına alındı.
Eşinin vurulmasının ardından hastane önünde feryat eden Funda Çetin, “'Ben emekli polis memuruyum' diyerek eşimi vurdu. Ben de bu devlete hizmet ediyorum. Ben de can kurtarıyorum. Her önüne gelen birilerini mi vuracak? Yazıklar olsun” dedi.
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