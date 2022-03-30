Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı
Antalya'da emekli polis memuru S.C. (60), kendisini darp eden komşusu Harun Burak Durgun'u (28) kasığından ve diz kapağından vurdu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi, 216 Sokak'taki 4 katlı sitede meydana geldi. Husumetli olan emekli polis memuru S.C. ile komşusu Harun Burak Durgun arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Harun Burak Durgun, iddiaya göre komşusu S.C.'yi darbedip, beylik tabancasını almaya çalıştı. Tabancasını çeken S.C., Harun Burak Durgun'u kasığından ve bacağından vurdu. Durgun, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken, S.C. ise kaçtı.
Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp parkta olduğunu söyleyen S.C., teslim olacağını belirtti. Parka giden ekipler, S.C.'yi gözaltına aldı. Polise verdiği ifadesinde, aralarında iki yıldır husumet olduğunu aktaran S.C, "Aramızda sürekli tartışma oluyordu. Bugün beni ittirip, 'Biz buradayız. Ne yapacaksın' dedi. Saldırıp, tabancamı almak isteyince dizinden ve kasığından vurdum" dedi.
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