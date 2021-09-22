Emekli subay ölü olarak bulundu
Muğla’nın Datça ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen emekli subay evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yalnız yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen emekli subay Semih Devrim'den (72) haber alamayan yakınları 112’ye haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla evin kapısı açıldı. Yaşlı adamın yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK
Devrim'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kesin ölümünün yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.Semih Devrim
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