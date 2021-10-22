Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransa’da Mavi Vatan’ı anlatacak

22 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Amiraller bildirisine imza attığı gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı olan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransa’da düzenlenecek olan Doğu Akdeniz yuvarlak masa toplantısına katılmak istediğini söyledi. Gürdeniz, “Bu konu iç siyasetin çok çok üzerinde. 4 Aralık’a kadar vakit var. Gitmem sağlanırsa Türkiye için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum” dedi.

Cem Gürdeniz, 3-4 Aralık’ta Fransa’da Institut d’Études Politiques (Sciences Po Aix) yani Siyasal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan “Doğu Akdeniz büyük bir gerilim altındaki bölge mi?” başlıklı yuvarlak masa toplantısına davet aldı. Amiraller bildirisine imza attığı için hakkında yurtdışı yasağı konulması nedeniyle panele katılamayacak olan Gürdeniz, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Fransa Dışişleri Bakanlığı Kuzey Afrika ve Ortadoğu Direktörü Christophe Farnaud ve NATO Savunma Yatırımlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand’ın da bulunduğu toplantıya katılmak için yasağın kaldırılması müracaatında bulundu. Ancak mahkeme müracaatı reddetti.

Panelin önemine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Gürdeniz, “Orada Mavi Vatan’ı ve Türkiye’nin deniz jeopolitiğini anlatmak istiyorum. Mavi Vatan’ı bir bütün olarak görmek lazım. Mavi Vatan’ın içinde kumpas davaları, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Soğuk Savaş sonrası gelişim süreci, 1990’ların sonundan itibaren Akdeniz’de uygulanan Gambot diplomasisi, Türkiye’nin çıkarlarını koruma refleksi var... Yani olay sadece bir deniz sınırlandırılması, deniz hukuku argümanlarının çatılması değil. Bu konu iç siyasetin çok çok üzerinde. Bunu dinlemese, anlamasa bile anlatmak önemli. Karaya sıkıştırılmak istenen bir Türkiye var ve Türkiye bunu kabul etmiyor. Yuvarlak masa toplantısında Yunanistan ve Mısır gibi önemli muhataplarımıza en üst seviyede bunları anlatma fırsatını kullanmak isterim. Bu tip toplantıları gelecek kuşakların çıkarlarının korunması açısından devletimizin lehine görüyorum” dedi. Gürdeniz, panel için 4 Aralık’a kadar vakit bulunduğunu ve kendisine imkân sağlanmasının ülke açısından büyük bir kazanç olabileceğini söyledi. Gürdeniz, Montrö ve “sarıklı amiral” bildirisinde iletişim kazası yaşandığını belirterek “Bu iletişim kazasının büyütülmesi aynen FETÖ kumpas dönemi ile paralellik arz eden bir durum ortaya çıkarmıştır. Bu da Türkiye için üzücü bir durumdur, demek ki hâlâ kumpaslardan ders çıkarmamışız” ifadelerini kullandı. Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da #cemguerdenizokonferansagitmeli etiketiyle paylaşımında bulunarak yasağın kaldırılmasını istedi.