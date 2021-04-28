TRT'den emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e 'Mavi Vatan' sansürü
TRT, Montrö bildirisi imzacılarından emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile yapılan röportajı 'Mavi Vatan' belgeselinde yayımlamadı.
TRT'nin hazırladığı "Mavi Vatan" belgeselinde, 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinde imzası bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile yapılan röportajın yayımlanmaması dikkat çekti.
İSİM BABASINA YER VERİLMEDİ
TRT'nin, 'Mavi Vatan' kavramının isim babası olarak bilinen emekli Amiral Cem Gürdeniz ile Martta İstanbul Boğazı’nda 4 saate yakın çekim yaptığı kamuoyuna yansımıştı.
TRT, belgeselde emekli Tümamiral Cihat Yaycı, emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, enerji uzmanı Emin Emrah Danış ve akademisyen Doç. Dr. İlhan Ege'nin değerlendirmelerine yer verdi.
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