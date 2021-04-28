TRT'den emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e 'Mavi Vatan' sansürü

28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:51

TRT'nin hazırladığı "Mavi Vatan" belgeselinde, 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinde imzası bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile yapılan röportajın yayımlanmaması dikkat çekti.

İSİM BABASINA YER VERİLMEDİ

TRT'nin, 'Mavi Vatan' kavramının isim babası olarak bilinen emekli Amiral Cem Gürdeniz ile Martta İstanbul Boğazı’nda 4 saate yakın çekim yaptığı kamuoyuna yansımıştı.