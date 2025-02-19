Emekli ve engelli maaşlarına göz dikmiş... Banka çalışanı 500 bin liralık vurgun yaptı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 13:12

Güncelleme: 19.02.2025 - 13:13

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ziraat Bankası’nın bir şubesinde gişe memuru olarak çalışan A.E., 400’den fazla yaşlı ve engelli yurttaşı maaş ve ödemelerinde eksik ödeme yaparak dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay, mağdurlardan birinin şüphelenerek bankaya yaptığı şikayet sonrası ortaya çıktı.

Şikayet üzerine banka yetkilileri tarafından yapılan incelemede, A.E.'nin müşterilere eksik ödeme yaptığı, dekontları imzalattıktan sonra çöpe attığı tespit edildi. Banka müfettişlerinin detaylı araştırması sonucu zararın 500 bin liradan fazla olduğu ve mağdurların sayısının 400’ü aştığı belirlendi.

A.E.’nin, yaşlı ve engelli müşterilerle samimi bir ilişki kurarak güven kazandığı, çay ikram ederek veya sıra bekletmeden işlemlerini yaptığı, bu sırada da alacaklarını eksik ödediği öğrenildi. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçerek A.E.’yi gözaltına aldı.

Bankanın, mağdurların hesaplarına eksik ödenen paraları yatırdığı bildirildi. A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.