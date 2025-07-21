Emekli yılının acı bilançosu... Geçinemeyen yaşlılar çalışmak zorunda: Haziranda 15 yaşlı, iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Türkiye 2024’de “Emekli Yılı” ilan etmişti. Fakat Derin Yoksulluk Ağı’nın (DGA) geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2024 Türkiye’de yaşlı yoksulluğu bilançosu yaşlı nüfusun yoksullukla mücadele ettiğini ve yeterli yardımdan mahrum kaldığını gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre 2024 yılında 9 milyon olan yaşlı nüfusun 2 milyon 600 bini yoksulluk ve sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya. Türk-İş Haziran ayında bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 33 bin 500 lira olarak açıklamıştı, buna göre en düşük emekli maaşının bu tutarın ancak yarısı kadar. Maaşlara ve yardımlara yapılan zamların yüksek enflasyon ve özellikle büyükşehirlerdeki konut kiraları dikkate alındığında temel yaşam giderlerini karşılamada yetersiz kaldığını belirten yoksulluk raporuna göreyse Türkiye’de yaşlı nüfus çalışmak zorunluluğu hissediyor. DGA’nın konuyla ilgili araştırmasına gör 2024 yılında yaşlı nüfusunun yüzde 12,2’si işgücüne katıldı.

Ancak Türkiye’de iş güvenliği konusu hala tartışmalı. İş Sağlığı ve Güveliği Meclisi (İSİG)’in araştırmasına göre sadece Haziran ayında 65 yaş üstü 15 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

‘HUZUR EVİ VE BAKIM HİZMETLERİ YETERSİZ’

65 yaş ve üzeri her 5 yaşlıdan yaklaşık 4’ü kronik hastalığa sahip olduğunu belitten DGA, yaşlı nüfusun büyük çoğunluğunun fizyolojik ve sağlık temelli nedenlerle işgücüne katılamadığını bu sebeple geçim sorunu yaşadığına dikkat çekti. Yardımların kısıtlılığı ise yeterli geliri olmayan yaşlıları ekonomik olarak daha da kırılganlaştırmakta.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de son 12 ay içinde 75 ve üzeri yaştaki kişilerin sadece yüzde 5’i evde bakım desteği alabildi. Tek başına yaşayan veya kirasını ödemekte güçlük çeken yaşlılar içinse huzur evi ve bakım hizmetleri oldukça yetersiz. Rapora göre yaklaşık 1,5 milyon bakım ihtiyacı olan ve 1 milyona yakın kiracı yaşlının varlığına karşın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre 2024 Aralık itibariyle Türkiye’de yaşlı bakım kuruluşlarının sayısı 505’te kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 169 huzurevininse kapasitesinin yüzde 78’i dolu. Fiyatları ise yeni zamlı tarife ile 9 bin ila 13 bin Türk Lirası arasında değişiyor.