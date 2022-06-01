Emekli yurttaş isyan etti: 'Bu paralar faturalara ödemeye bile yetmiyor, ağzını açan içeri tıkılıyor'
Malatya’da yaşayan emekli yurttaş, “Artık kalkamıyoruz altından. Bıktık usandık, yeter artık, bıktık. 2 bin 500 lira maaş alıyorum. Faturaya dahi yetmiyor. Yetiştiremiyorum" dedi.
Hergün gelen zamanlar yurttaşı isyan ettirdi. Emekli maaşına gelen zamların yaşamak için yetmediğini anlatanan bir yurtta, "Her gün zam, her gün zam. Zamla yatıp, zamla kalkıyoruz. Asgari ücret alan, bu para ile geçiniyorsa; bir gün daha yapsınlar zam. Geçinemiyorsa ne yapacak bu adam? Allah yardımcımız olsun” dedi.
"VATANDAŞ PERİŞAN"
Malarya'da yaşayan bir yurttaş “Eğer asgari ücretle çalışıyorsa, kirada oturuyorsa; iki tane, üç tane öğrencisi varsa nasıl geçinecek. Ya hırsızlık yapacak ya da işi bırakacak. Vatandaş perişan. Devletin buna çare bulması lazım. Benim için AK Parti artık bitti. 20 senedir AK Parti’ye oy veren bir insanım. Yeter” diye konuştu.
Bir başka emekli ise “Alıştık. Zam gelmediği gün şaşırıyoruz artık. Emekli ne kadar geçinirse ben de o kadar geçiniyorum” dedi.
"YETİŞTİREMİYORUM"
Başka bir emekli, “Artık kalkamıyoruz altından. Bıktık usandık, yeter artık, bıktık. 2 bin 500 lira maaş alıyorum. Faturaya dahi yetmiyor. Yetiştiremiyorum” ifadelerini kullandı.
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