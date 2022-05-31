Emekli müftü Gani Aşık'tan cüppeli, sarıklı yürüyüşe tepki: Cumhuriyete nefret besliyor
Arnavutköy’de, hafızlığını tamamlayan 393 kişi için düzenlenen tören öncesinde cami etrafında cüppe ve sarıkla yapılan yürüyüşe emekli müftü Gani Aşık, “Tarikatların cüreti sokağa taştı” dedi.
Arnavutköy’de İsmailağa ile bağlantılı vakıf tarafından hafızlığını tamamlayan 393 kişi için düzenlenen icazet töreni öncesinde, cami etrafında cüppe ve sarıklı yürüyüş yapıldı.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan Mustafa Demirkan’ın yönettiği törene ve yürüyüşe tepki gösteren emekli müftü Gani Aşık, “tarikatların cüretinin artık sokağa taştığına” dikkat çekerek “Bu cüret, devletin kurucu babalarına, devleti yönetenlerin derin nefretinin bilinmesinden besleniyor. Çünkü Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni Necip Fazıl’ın ruhu yönetiyor” tepkisini gösterdi.
"HIZLARI KESİLMEDİ"
Cumhuriyet’e konuşan emekli müftü Gani Aşık, törene ve siyasi iktidara tepki gösterdi. “AKP’nin değişmez hedefi demokrasiyi, laik ve hukuk devletini, bir başka ifade ile Cumhuriyeti ortadan kaldırmak” diyen Aşık, “Yirmi yıldan bu yana, bu amaca yönelik çok değişik hamleler yapıldı ve hızları da hâlâ kesilmedi” ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK BELALARA GEBE"
“Siyasi iktidarların devlete düşman olmadığı yıllarda da Kuran kurslarının olduğunu ve hafızlar yetiştirdiğini” söyleyen Aşık, “İmam hatip ve hafızlar, fabrikasyon usulü değil, toplumun ihtiyacını karşılayacak ölçülerde mezun edilirdi. Devlet ve sistem, şeriata değil, cumhuriyete, aydınlıklara açıktı. Hukuk düzeninin cumhuriyet savcıları vardı” dedi.
Tarikatların “Şeriat isteriz” anlamındaki gövde gösterisine dönüştüğünü vurgulayan Aşık, “Devleti devlet yapan kurumlar sinmiş, Cumhuriyetin savcıları sessiz ve meydan boş. Bu tablodan çıkan somut sonuç: yaklaşan genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şeriat mı cumhuriyet mi referandumuna dönüşeceğine ilişkin belirtilerin net, sürecin ve ulusun yazgısının büyük belalara gebe olduğudur” ifadelerini kullandı.
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