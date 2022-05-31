Evli olduğu kadını öldüren emekli öğretmene 'haksız tahrik indirimi'

31 Mayıs 2022 Salı, 12:23

Konya'da evli olduğu kadını silahla vurarak öldüren 70 yaşındaki sanığa, üst sınırdan indirimle 15 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Ş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, "Sanığın, eşi maktul Sevil Ş'yi ateş etmek suretiyle kasten öldürdüğü, eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır" ifadesine yer verdi.

Mütalaada, sanık Turgut Ş'nin, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık avukatı Cengiz Erkoyuncu, müvekkilinin sadece kendisini korumaya çalıştığını savundu.

'PSİKOLOJİK ŞİDDET' BAHANESİ

Erkoyuncu, müvekkilinin 50 yıllık evlilikleri boyunca eşinden psikolojik şiddet gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Müvekkilim olay günü eşinin bıçakla haksız saldırısına karşın kendisini korumak için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Müvekkilimin olaydan önce de defalarca bıçaklı saldırıya maruz kaldığı tanık beyanlarıyla ortadadır. Müvekkilimin 4 oğlu dinlendi, 4'ü de babalarından şikayetçi olmadı ve babalarının savunmasını doğruladı. Bu çocukların anneleriyle hiçbir derdi yok ve gayet sağlıklı bir ilişkileri var. Ancak babalarının yaşadıklarını göz önüne alarak şikayetçi olmadılar, babalarına bıçaklı saldırının gerçekleştiğine tanık olduklarını ifade ettiler. Müvekkilimin aksi ispatlanamayan savunmasına mahkemeniz de itibar etmelidir."

Mahkeme heyeti, sanığa "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet bu cezayı, üst sınırdan "Haksız tahrik" indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına düşürdü.

Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Turgut Ş, (70), merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'taki evlerinde 9 Ekim 2021'de tartıştığı eşi Sevil Ş'yi (70) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, hakkında "Eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.