Emekliden bayram isyanı: '20 bin lirayla geçiniliyorsa gelsin göstersinler'

Kurban Bayramı'nda ekonomik sıkıntılarını dile getiren emekliler, artan hayat pahalılığı ve düşük maaşlar nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını söyledi. Emekliler, maaşların temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"11 AY GURBETTE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Emekli bir yurttaş şunları söyledi:

"20 bin lirayla bugün kim geçiniyor ki biz de geçinelim? Ben kendim gidip çalışıyorum. Senenin 12 ayı çalışıyorum. Ben 20 bin lirayla geçinemem ki. Üç çocuğum var. Senenin 11 ayı gurbetteyim. Sadece 15 gün çoluk çocuğumun yanındayım. Ayın 24’ünde geldim, ayın 2’sinde yine geri gideceğim. Geçinemiyorum. 'Ben 20 bin lirayla geçineceğim' diyen bir vatandaş varsa buyursun gelsin, tebrik edeyim. Bugün ufak bir kurban kesecektik, 20 bin liraydı alamadık. 4 bin lira ikramiye mi, bu sadaka. 4 bin lirayla gidip 3 kilo şekerleme alamıyorsun. En ucuz şekerlemenin kilosu olmuş 750- 800 lira. 4 bin liranın bahsi bile kötü. Milletle alay ediyorlar.

"23- 24 SENEDİR ENFLASYONU DÜŞÜRECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"

Gerçekten Türkiye’de emekli diye bir şey kalmadı. Emekli sistemini bitirdiler. Hâlâ çıkıp millete, 'Biz enflasyonu tek rakama düşüreceğiz' diyorlar. Bunu 23- 24 senedir her sene söylüyorlar. İnsan gerçekten diyecek söz bulamıyor. Adamlar utanmıyorlar. Milletin gözünün içine baka baka yalan konuşuyorlar. Her sene aynı laf. TÜİK gelsin benimle bir markete alışveriş yapmaya çıksın bakalım. TÜİK’in dediği rakamlar doğru mu, yalan mı? Gelsin bir markete girsin. Milleti kandırıyorlar başka bir şey yok. Bu millet artık kanmayacak. Geçen sene de aynı tarihte 'enflasyonu tek rakama düşüreceğiz' dediler, bu sene yine aynısı. 23 senedir her sene aynı şeyi anlatıyorsunuz, insan bundan utanır. Buna hâlâ inanan, bu sistemi savunan insanlar var. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah bize yardım etsin."

"KURBAN ALMAYA NEFESİM YETMEDİ"

Emekli Mehmet Çolu ise şunları söyledi:

"11 yıldır SSK emeklisiyim. Vallahi emeklilerin durumu hiç iyi değil. 2021’deki emekli maaşıyla şimdiki maaş arasında dünya kadar fark var. 2021’de 2 milyon alıyordum, bir evi geçindirebiliyordum. Şimdi 20 bin lira alıyorum, iki kişi ancak geçinebiliyoruz. İnsan gibi yaşasak o da olmuyor. Bu sene kurban kesmedim. Nefesim yetmiyor. Ben yıllarca bu adama oy verdim, bir daha da vermeyeceğim. Emekli olmuş, 60-70 yaşına gelmiş adamın ölmesini bekleyecek hâliniz yok ya. Allah almazsa insan 100 yaşına kadar yaşar. Bu emeklinin arkasında insanlar da var. 2021’de 2 milyon maaş alıyordum, 20 tane tüp dolduruyordum. Şimdi 20 bin lira alıyorum, 18 tane tüp doldurabiliyorum. Soruyorum kardeşim, benim iki tüpüm nereye gitti? İki tüp açığım var.

"2002'DEN BERİ ERDOĞAN'A OY VERDİM, ARTIK VERMEYECEĞİM"

O zaman bir ev geçindiriyordum, şimdi Allah yardımcımız olsun. Bayramda kurban almak zorundayız ama onu da alamadım. Alsam cebimde para kalmaz. Alsam bir türlü, almasam bir türlü. Açıkçası bu sene alamadık. Reisin buna bir çare bulması lazım. Bir daha kazanmak istiyorsa emeklilere, vatandaşlara el atması lazım. 2002’den 2026’ya kadar Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdim ama şimdi emeklilerin durumu ortada kardeşim. Şu anki ekonomik durumdan memnun değiliz. Bir ülkeyi ayakta tutan ekonomidir. Ekonomi yoksa sen de yoksun. Vallahi hortum kapanırsa ekonomi düzelir. Vicdanlı olmak lazım. Şimdi vicdan yok, herkes cüzdanına bakıyor. Fahiş zam yapan market sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulansın. İnsanlar 3-4 senedir sıkıntı çekiyor. Ekonominin düzelmesi lazım. Ekonomi yoksa hiçbir şeyin yoktur. Her şeyin başı ekonomidir."