Emekliler derneği yöneticileri hakkında 15 milyon liralık vurgun iddiası

06 Nisan 2022 Çarşamba, 11:51

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticileri hakkındaki haksız kazanç iddialarının ardından harekete geçti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için 28 Mart'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda Yüreğir Şube Başkanı A.Ç., genel sekreter A.B., sayman A.B., sekreter İ.Y. ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi Y.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dernek üyesi emeklilere ait çok sayıda maaş kesinti belgesi, 21 emekli kimlik kartı ile alacak notlarının bulunduğu defter ve dijital materyal ele geçirildi.

BORÇ ALDIKLARI PARANIN 2 KATINI KESMİŞLER

Emniyete götürülen dernek yöneticilerinin, borçları nedeniyle kredi çekemeyen dernek üyesi emeklileri, iş birliği yaptıkları odun-kömür işletmecisine yönlendirip, yüksek faizle borç aldırdıkları saptandı. Borç karşılığında muvafakatname imzalayan emeklilerin, aldıkları paranın 2 katının maaşlarından kesildiği, bu paranın da dernek yöneticileri ile kömürcü arasında paylaşıldığı tespit edildi.

YENİ BAŞKAN DA AYNI YÖNTEMİ SÜRDÜRMÜŞ

Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K. ile bazı yönetim kurulu üyelerinin benzer yöntemle emeklilere yüksek faizle borç aldırdıkları iddiasıyla 2019 yılında operasyon düzenlendiği ifade edildi. O dönem tutuklanan şube başkanı M.K.'nin ardından göreve gelen A.Ç.'nin de aynı yöntemi sürdürdüğü, bugüne kadar yapılan incelemede 15 milyon lira vurgun yaptıkları öne sürüldü.

EMEKLİLERE ACIDIĞI İÇİN PARA VERMİŞ

Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüphelilerden kömür işletmecisi Y.Y., yanına gelen emeklilere acıdığı için para verdiğini iddia etti. Hesap hareketleri incelendiğinde Y.Y.'ye para gönderip aldığı belirlenen sekreter İ.Y. ise kendisine söylendiği şekilde gerekli evrakı düzenlediğini, konudan haberinin olmadığını savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dernek başkanı A.Ç., genel sekreter A.B., sayman A.B., sekreter İ.Y. ile kömür işletmecisi Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.