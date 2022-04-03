Samsun’da şeker vurgunu
Samsun’da fiyat denetimi yapan ekipler 5'er kiloluk şekerlerin marketlerden toplanarak daha yüksek fiyata sattıklarını tespit etti. Söz konusu eylemi gerçekleştirilen firmalar hakkında tutanak tutuldu.
Samsun’da denetim yapan Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, bazı tedarikçi ve perakende işletmelerin 5’er kiloluk toz şekerlerin marketlerden toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satıldığını tespit ederek tutanak tuttu.
Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunan tedarikçi ve perakende işletmeleri hakkında tutulan tutanaklar, değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.
6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu kapsamında piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini bozucu ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca 100 bin Türk lirasından 2 milyon Türk Lirası’na kadar idari para cezası uygulanıyor.
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