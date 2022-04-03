Samsun’da şeker vurgunu

03 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Samsun’da denetim yapan Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, bazı tedarikçi ve perakende işletmelerin 5’er kiloluk toz şekerlerin marketlerden toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satıldığını tespit ederek tutanak tuttu.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunan tedarikçi ve perakende işletmeleri hakkında tutulan tutanaklar, değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu kapsamında piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini bozucu ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca 100 bin Türk lirasından 2 milyon Türk Lirası’na kadar idari para cezası uygulanıyor.