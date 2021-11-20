Emekliler isyan etti
Tüm Emekli-Sen, artan enflasyon ve dolar kuru karşısında maaşlarının erimesine dikkat çekmek için basın açıklaması gerçekleştirdi.
Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) Antalya Şubesi, artan enflasyon ve dolar kuru karşısında maaşlarının erimesi ve alım güçlerinin düşmesi üzerine yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Attalos Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.
Açıklamada temel ihtiyaç ürünlerine, faturalara ve kiralara astronomik zamlar yapıldığı hatırlatıldı. Tüm Emekli-Sen Antalya İl Başkanı Mustafa Ayar, bir emeklinin ikramiyesiyle artık ev alamadığını ikramiyenin sadece bir evin banyosunu ve mutfağını yaptırmaya yettiğini söyledi.
"BATTANİYELERE SARILARAK OTURACAĞIZ"
Başkan Aydın, yaşam pahalılığını ise şöyle anlattı:
“Benzin, motorin, LPG'ye gelen zamlardan sonra ulaşım da çok pahalı oldu. Bu yıl doğalgazı zaten kullanamayacağız. Battaniyelere sarılarak oturacağız. Okul masrafları ve eğitimde özelleştirme de cabası. Haftalarca hastanelerde randevu alamıyoruz. Özel hastanelere gücümüzün yetmesi mümkün değil. Yağdan şekere, ete, süte, peynire, bakliyata, sebze ve meyveye gelen zamlardan dolayı çaresiziz.”
“Maaşlar yetmiyor” diyen Aydın, en düşük emekli maaşının 5 bin 200 lira olmasını ve hükümetin Tüm Emekli-Sen’i tanıyarak görüşme yapmasını talep etti.
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