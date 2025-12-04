Emekliler Tandoğan'dan seslenecek: 'Bütçe görüşmelerine taraf edilmeyen bizler Tandoğan’dan haykıracağız'

Yurttaş Birlikteliği, 6 Aralık Cumartesi günü "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı" mitingi gerçekleştirecek. Ankara’da Tandoğan meydanında düzenlenecek mitinge ilişkin Türkiye Ormancılar Derneği Konferans Salonu'nda basın toplantısı yapıldı.

Yurttaş Birlikteliği adına açıklamayı yapan Şenal Sarıhan, “Amacımız, halkın emeğinin hakkını talep etmek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı merkezi bütçe yasa önerisinin hazırlanmasında görüşümüz sorulmadığı gibi, bütçe kaynaklarının pay edilmesinde de yok sayıldık. Emekli maaşı ya da maaş olarak, elimize geçen ‘aylık’ olarak ifade edilen miktarlar, günlük gereksinimleri dahi karşılayamaz hale geldi” dedi.

İktidara seslenen Sarıhan, “Bu karanlık gidiş, yıllardır uygulanan yanlış ekonomik politikaların sonucudur. Türkiye’nin sorunu, kaynak yetersizliği değil, var olan kaynakların eşit ve adil olarak dağıtılmayışıdır. Eşit ve adil bir bütçe, ancak, halkın sesi, sözü ve gereksinimleri karşılanarak hazırlanabilir. Bunun sağlanması için de katılımcılık esastır. Bütçe görüşmelerine taraf edilmeyen bizler, halk olarak, sesimizi Tandoğan’dan haykıracağız. Milletin temsilcilerine ve iktidara, bizi temsilen bulundukları makamlarda bizi görmelerini ve ellerini gerçeğe ve vicdanlarına koymalarını isteyeceğiz. Onların görevi halka hizmettir ve en büyük hizmet, yaşam hakkının güvence altına alınmasıdır” diye konuştu.

Sarıhan, Yurttaş Birlikteliği’nin taleplerini şöyle sıraladı:

• Adil bir vergi sistemi ve insanca yaşamamıza yetecek bir gelir için toplumun tüm dezavantajlı kesimlerinin de katılımıyla ‘katılımcı bütçe’ hazırlanmalı.

• Asgari ücret ile en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çekilmesi, emekli aylığının ise yoksulluk sınırı da gözetilerek en düşük memur maaşından az olmamalı.

• Üniversite öğrencilerinin başta barınma, beslenme ve eğitim giderleri olmak üzere tüm zorunlu gereksinimlerinin karşılanması için aylık 30 bin lira karşılıksız burs ve kredi ödenmeli.

• Emekli ve emekçi maaşları ile öğrenci kredilerinin artışında TÜİK’in gerçek dışı verileri değil, bağımsız kurumların verileri esas alınmalı ve yalnızca TÜFE oranı değil, refah payı da eklenmeli.

• Yılda iki kez emeklilere ödenen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin, işçi ve kamu çalışanlarını da kapsayacak şekilde bir maaş tutarında ve yılda dört kez ödenmesi sağlanmalı.

• Banka promosyonlarının, tüm emekliler için standart hale getirilerek yılda en az bir maaş tutarına yükseltilmesi gerekir.

• Tüm yurttaşlar için ücretsiz sağlık hizmeti, anayasal güvenceye kavuşturularak, emeklilerden alınan ilaç, muayene, tahlil, tetkik ve tedavi katkı payları kaldırılmalı.

• Halen yetersiz olan 18 bin yatak kapasiteli resmi huzurevi sayı ve kapasitesi artırılarak, 50 bin yatağa çıkarılmalı.

• Emekli, işçi, işsiz, çiftçi, öğrenci ve kamu çalışanlarının sendikalaşması ve toplu sözleşme hakkı önündeki fiili engeller kaldırılarak, emekli sendikaları, Anayasal güvenceye kavuşturulmalı.

• Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki eşitsizlikler kaldırılarak, SGK bünyesinde birleştirilmeli. 5510 sayılı yasa ile budanan emekli maaşları ve aylık bağlama oranları eski duruma getirilmeli ve 5510 sayılı Yasa'dan vazgeçilmeli.

• EYT’lilerin haklı istemleri doğrultusunda yasal düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmeli. • Engellilerin sakatlık oranları, objektif olarak değerlendirilip erken emeklilik hakkı tanınmalı.

İnsanca yaşamak için, tümü ile haklı olan istemlerimizi kamuoyu ile paylaşıyor, sesimizi daha güçlü olarak duyurabilmek için, tüm halkımızı 6 Aralık’ta saat 13.00’de Ankara Tandoğan’a davet ediyoruz. Ve diyoruz ki ya hep beraber, ya hep beraber."