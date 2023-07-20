Emeklilerden ‘Enflasyon canavarlı’ zam protestosu

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:19

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:19

Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken emekliler açlık sınırı altında maaşlıklarını protesto etmek için meydanlara indi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen üyeleri, İzmir’in Konak Meydanı’nda SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde enflasyon karşısında yaşadıkları tabloyu sahneledikleri mizansen ile anlattı. Gösteride bir emekli elinde orakla ‘enflasyon canavarı’ olarak canlandırırken diğer emekliler de üzerlerinde ‘Emekliyiz, Açız’ yazılı giysiler ve “Emeklilerin sesi kısılmak isteniyor” mesajı içeren ağızlarındaki bantlar ile yere yattılar. Bir grup emekli de şort ve atletle eyleme katıldı.

Emekliler sık sık “Zam zulüm işkence işte AKP”, “AKP zammini al başına çal”, Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Saray’a değil emekliye bütçe”, “Gün gelecek devran dönecek AKP emekliye hesap verecek” sloganları attı.

"TÜİK'İN GERÇEK DIŞI ENFLASYON RAKAMLARI"

Basın açıklamasını okuyan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, TÜİK’in enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek “TÜİK’in halkın ekmeğini korumak değil küçültmek için dört işleme takla attırarak açıkladığı ve işçilerin, memurların, emeklilerin sürekli biçimde yoksullaşmasına neden olan gerçek dışı enflasyon oranları neticesinde biz emeklilerin Temmuz-Aralık 2023 dönemi zammı da refah payı adı altında yapılan birkaç puanlık ekleme ile yüzde 25 olarak belirlendi. Bugün resmi enflasyon ile gerçek enflasyon oranları arasındaki bu derin fark, yoksulluğun da derinleşmesine neden olmaktadır. Artık eskiyen ve anlamını tümüyle yitirerek boş bir vaat haline gelen ‘emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ söylemlerinin ardında milyonların açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği bir ekonomik ortam bulunmaktadır” dedi.

“MAAŞLAR AÇLIK SINIRININ KATBEKAT ALTINDA KALACAK”

Emekliler için verilen yüzde 25 zammın yetersiz olduğunu belirten Yeşiltepe, “Zammın kelime anlamının aksine, akıllara boş buzdolaplarını, alınamayan ilaçları, karşılanamayan kira ve faturaları getirmektedir. Bugün dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 10 bin 373 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL iken emeklilerin büyük çoğunluğunun maaşlarının zamlı hali dahi açlık sınırının katbekat altında kalacağı açıktır” diye konuştu.

“BU ZAMMI KABUL ETMİYORUZ”

Emekliye yaşam hakkının tanınmadığını belirten Sabahattin Yeşiltepe, “Ülkemiz; asgarinin altında yaşam koşullarının ortalamayı yansıttığı, devletin adeta bir işletme mantığıyla hareket ederek emek gelirlerini ve emekli maaşlarını kısmaya yönelik uygulamaları sürekli hale getirdiği, emeklilerin yaşam hakkının tanınmadığı bir ülke görünümündedir. Bu şartlar altında emeklilere düşen, tüm talep ve haklarını daha güçlü savunmak; örgütlenmek ve mücadele etmektir. DİSK Emekli-Sen, emeklilerin sesi olmaya devam edecek; ne enflasyon ne deneysel ekonomi politikaları ne de iktidarın layık gördüğü karşısında teslim olmadan emeklilikte insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesini sürdürecektir. Yaşam hakkımızın gaspı anlamına gelen bu zam oranlarını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.