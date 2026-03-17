Emeklilerden iktidara ‘ikramiye’ tepkisi: 17 milyonu aşkın emekliyi karşısına alanların ayakta kalma şansı yoktur

Emekli ikramiyelerinde artış gerçekleşmedi. İkramiye 4 bin lirada kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘müjde’ olarak ikramiyelerin bayram öncesi yatırılacağını duyurdu. 14 Mart’tan itibaren ikramiye ödemeleri başladı.

Emekliler ise duruma tepkili. DİSK Emekli-Sen üyeleri bugün Ankara Kızılay’daki Sakarya Caddesi’nde toplandı. Burada basın açıklaması yapıldı. "Emeklilerin saygınlığı yok edenlerle, onları yük görenlerle, insanca yaşam hakkımızı elimizden alanlarla bayramlaşmıyoruz, helalleşmiyoruz" çıkışında bulunan emekliler, “AKP grup başkanı bizle dalga geçiyor ’Yeni bir çalışma yapıyoruz emeklilerimizin yüzü gülecek’ diyor. Arkasından bir grup başkanvekili emeklilere ‘gariban’ diyor. Bizim soframızdaki eksiklikleri tamamlayacaklarına "20 bin liranın üzerinde tepiniyor" deniliyor. Bu iktidar devletin aynadaki yüzü olduğumuzu unuttu. Emeklilerin bu ülkenin taşında, toprağındaki emeğini hiçe saydılar” tepkisini gösterdi.

‘BURUK BAYRAM SABAHLARININ HESABI SORULACAK’

Sonrasında DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz şunları söyledi: “Bu iktidardan bir beklentimiz kalmadı. Normalde bayramlar huzurdur, torunlara verilen harçlıktır ancak bizim için bayramlar geçim derdi altında ezilmek demektir. Bize müjde diye sunulan 4 bin liralık ikramiye kırıntısı emeklinin onuruna sürülmüş kara bir leke, utanç vesikasına dönüşmüştür. İçimizde bayram sevinci yok çünkü iktidar emeklisini yurttaş değil ülkenin sırtındaki yük olarak görüyor. Hakkımız olanı bizden çalanlarla helalleşmemiz mümkün değil.

Bir kilo etin emekli aylığıyla yarıştığı bu vahşi düzende bizi bu yoksullukla baş başa bırakanlarla bayramlaşmıyoruz. Emekli olmak bir suç değildir. Ödediğimiz primlerin karşılığını istemek bir lütuf değildir. Boş iftar sofralarının, buruk bayram sabahlarının hesabı sorulacaktır. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. 17 milyonu aşkın emekliyi karşısına alanların ayakta kalma şansı yoktur. Emeklinin mutfağındaki yangın dayanışma ile sönecek. Hakkımızı gasp edenlerle bugün de yarın da helalleşmeyeceğiz, bayramlaşmayacağız”

EMEKLİ, İKRAMİYE İÇİN İMZA TOPLUYOR

Emekliler bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması amacıyla imza kampanyasına başlamıştı. Yaklaşık 110 bin imzaya ulaşıldığı belirtildi. 24 Mart Salı günü ise CHP grubu ile Meclis’e dilekçe sunulacağı ifade edildi.