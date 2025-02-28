Emeklilerden tepki: 'Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz!'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:01

Güncelleme: 28.02.2025 - 18:04

Basın açıklamasını okuyan Karşıyaka Emekliler Platformu üyesi Emel Denizaslanı, yıllarca çalışarak ülkeye katkı sağlayan emeklilerin refah içinde yaşaması gerektiğini vurgulayarak, "Düşük maaşlar ve yetersiz ikramiyeler nedeniyle bayramların emekliler için artık bir sevinç kaynağı olmaktan çıktı. Bizler, sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz; çünkü bizler bu ülkenin yapı taşlarıyız, dilenciler değiliz!

Bugün burada sadece kendimiz için değil, çocuklarımız, torunlarımız ve geleceğin emeklileri için de yürüyoruz. Ülkemizin ekonomik krizden sosyal yaşama kadar her alanda yaşadığı zorluklar, en çok biz emeklileri vuruyor. Yıllarca ertelediğimiz hayallerimiz çürüyor, öz güvenimiz eriyor, cesaretimiz kırılıyor. Ancak biz susmayı değil, söylemeyi; suçlamayı değil, sorumluluk almayı seçiyoruz" dedi.

"BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRETE ÇIKARILSIN"

Açıklamada, bayram ikramiyelerinin yıllar içinde enflasyon karşısında eridiği ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan bile uzak kaldığına dikkat çekildi. Emeklilerin bayramda torunlarına harçlık verebilmesi ve aileleriyle huzurlu bir sofra kurabilmesi için ikramiyenin asgari ücret seviyesine çıkarılması talep edildi.

DİYANET’E TEPKİ: "FİTRE AÇIKLAMASI GERİ ALINSIN"

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Emeklilere fitre ve zekât verilebilir” yönündeki açıklamasının emeklileri derinden yaraladığını belirten Denizaslanı, yıllarca çalışarak vergi ödeyen milyonlarca emeklinin sadaka kültürüne mahkûm edilmesini kabul etmediklerini söyledi. Açıklamanın geri çekilmesi ve emeklilerden özür dilenmesi gerektiğini vurguladı.

"BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENSİN"

Denizaslan, bankaların emeklilere yönelik promosyonlarının günün ekonomik şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiği de dile getirerek, "Bankaların emekli maaşları üzerinden büyük kâr elde ediyor. Emekli sendikalarının promosyon süreçlerinde söz sahibi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKTA KATKI PAYLARI KALDIRILSIN"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların sağlık hizmetlerine erişimi de zorlaştırdığına dikkat çekilen açıklamada, sağlık katkı paylarının 10 kat arttığı belirtilerek, bu durumun emeklileri temel sağlık hizmetlerinden bile mahrum bıraktığı vurgulandı. Denizaslanı, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını ve katkı paylarının kaldırılmasını talep etti.

"ÖRGÜTLENEREK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye’de 16 milyondan fazla emekli bulunduğunu ancak örgütlenme eksikliği nedeniyle haklarını yeterince savunamadıklarını söyleyen Denizaslanı, emekli sendikalarının tanınması, toplu sözleşme hakkı, intibak yasasının çıkarılması ve sosyal güvenlik kurumlarında emeklilere söz hakkı tanınması gibi taleplerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda, emeklilere yönelik ekonomik politikaların gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanarak, talepler karşılanana kadar mücadelenin süreceği belirtildi.