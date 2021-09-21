Emeklilerin kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan örgüte operasyon: 9 gözaltı
Kimlik bilgilerine ve vesikalık fotoğraflarına ulaştıkları emeklileri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emeklilerin kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Kimlik bilgilerini ele geçirdikleri emeklileri dolandıran bir suç örgütünü tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Suç örgütü üyelerinin, yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları emeklilerin vesikalık fotoğraflarını alarak sahte kimlik düzenledikleri, bu yolla noterden 70-80 bin lira karşılığında ATV motor alım satım işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, kendi imzaladıkları sahte senetlerle emeklilerin maaşlarına haciz koydurdukları da tespit edildi.
ENGELLİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİNE EV HAPSİ
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, 14 şüpheliye yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden Akif S'ye engelli olması nedeniyle adli kontrol kapsamında ev hapsi şartı getirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- Arınç'tan AKP'ye sert sözler
- Erdoğan'ın ABD'deki konvoyu paylaşıldı
- Emine Erdoğan'ın saati için ağızları açık bırakan iddia
- Erdoğan'a anket şoku: İlk kez yüzde 30'un altında
- Celil Nalçakan'dan Cüneyt Arkın'ın sözlerine yanıt
- 400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da
- Cüneyt Arkın'dan sert 'barınma' tepkisi
- Videosu tepki çekmişti... Şengör'den ilk açıklama
- Karamollaoğlu'nun ittifak açıklamasına CHP'den yanıt