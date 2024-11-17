Emeklilik dilekçesini verdiği gün hayatını kaybetti
Konya Beyşehir'de karayollarında çalışan Ayhan Evkaya, emeklilik dilekçesini verdikten sonra eve gitmek üzere iş yerinden çıkmaya hazırlanırken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Konya Beyşehir'de Karayollar 36. Şube Şefliği'nde bakım trafik teknikeri olarak görev yapan Ayhan Evkaya, cuma günü emeklilik dilekçesini insan kaynakları bölümüne verdi.
Daha sonra evine gitmek üzere iş yerinden çıkmaya hazırlanan Evkaya fenalaşarak yere düştü.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KURTARILAMADI
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Evkaya, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıld. Burada duran kalbi yeniden çalıştırılıp yoğun bakım ünitesine kaldırılan Evkaya, ilerleyen saatlerde yaşamını yitirdi.
Evkaya'nın cenazesi Hacıveyiszade Camisi'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığında defnedildi.
Etiketler: #Emekli
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