EMEP de TBMM komisyonunda olcaklarını açıkladı: ‘Komisyonu kalıcı barış için bir mücadele alanı olarak kullanacağız’

Emek Partisi (EMEP) Genel Yönetim Kurulu, TBMM’de kurulması planlanan komisyonla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İmralı’da sürdürülen görüşmelerin ve terör örgütü PKK’nin silah bırakma sürecinin ardından gündeme gelen komisyon tartışmalarının yeni bir aşamaya geldiği belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tüm partilere yaptığı davetin ardından komisyonun kuruluş sürecinin resmen başladığı vurgulanırken, komisyonu “bir mücadele alanı” olarak kullanılacaklarını vurguladı.

Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu komisyon açıklamasına dair şunları söyledi:

“İmralı’da süren görüşmeler ve PKK’nin silahları bırakıp kendisini feshetmesiyle birlikte gündeme gelen TBMM’de komisyon kurulması tartışmaları yeni bir aşamaya gelmiştir. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un TBMM’de bulunan bütün partilere yapmış olduğu davetle komisyonun kuruluş süreci resmi olarak başlamıştır.

Partimiz, İmralı’da kurulan masa ve yapılan görüşmelerin içeriğinin halka açıklanması ve Kürt sorununun barışçıl, demokratik yöntemlerle çözümüne ilişkin tartışmalarda Meclis’in temel bir rol üstlenmesi konusunda çeşitli vesilelerle birçok kez çağrılar yapmıştır. Tek adam iktidarı ve Cumhur İttifakı’nın sürekli beklenti yaratan, somut adım atmayan ve düzen içi-dışı bütün muhalefeti bölmeye çalışan propagandası karşısında işçi ve emekçileri uyarmış, sömürülen ve ezilen halk kesimlerinin çıkarlarına uygun bir anlayışla hareket etmiştir.

Bunun bir parçası olarak Meclis’te kurulacak bir komisyonun nasıl olması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerini de kamuoyu ile paylaşmıştır. Komisyonun bileşimi, işleyişi ve sorumlulukları açısından yaptığımız değerlendirmeler bugün de geçerliliğini korumaktadır.

Grubu olmayan partilerin de komisyonun çalışmalarına katılması, tek adam iktidarının keyfiyetine karşı bir önlem olarak komisyonun üçte iki çoğunlukla karar alması, isminin ve işlevinin “terörsüz Türkiye” adı altında saray iktidarının politik hesaplarına göre belirlenmemesi, Meclis dışında bulunan siyasi partilerin, sendikaların, emek ve meslek örgütlerinin tartışma ve karar süreçlerine katılımının mekanizmalarının yaratılması, bütün halk kesimlerinin açık bir tutumla bilgilendirilmesi vb. hususlar başta olmak üzere birçok açıdan partimiz net bir tutum almıştır.

Özellikle Erdoğan’ın, kendi güç kaybını durdurmak ve iktidarının çıkarları için komisyonu yeni anayasa tartışmalarının merkezine oturtup bir anayasa komisyonu gibi işlev yükleme hesaplarına karşı mücadele edeceğini ısrarla vurgulamıştır.

Partimiz bu anlayışla komisyonun kuruluş çalışmalarına katılacak, sömürülen ve ezilen bütün halk kesimlerinin çıkarları doğrultusunda açık, net ve kararlı bir tutumla hareket etmeyi sürdürecektir. Meclis’te kurulacak komisyonu, silahların susması, operasyonların durması, barışın kalıcı hale gelmesi ve somut adımların atılması için bir mücadele alanı olarak değerlendirecektir.

İşçilerin, emekçilerin, gençlerin sürece katılımı, bilgilendirilmesi, taleplerinin ve çözüm önerilerinin komisyon gündemine getirilmesi için çalışacaktır. Bunun olanaklarının kalmadığını düşündüğü ve yetkili kurullarının gerekli gördüğü koşullarda da komisyondan çekilmek de dahil üzerine düşeni yapacaktır.