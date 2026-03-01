EMEP Genel Başkanı Aslan: ‘Ortadoğu’da barışın sağlanması için emperyalistlerle yapılan anlaşmaları feshedin’

EMEP İstanbul İl Örgütü, Esenyurt Tabela Meydanı'nda ulaşım zamlarına, köprü ve otoyol özelleştirmelerine ve ABD ile İsrail'in İran'a dönük saldırılarına karşı basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Esenyurt İlçe Örgütü Yöneticileri de katıldı.

Burada konuşan Aslan, şunları söyledi:

"Gelen ilk bilgiler yine İranlı işçi ve emekçilerin hayatlarını kaybettikleri yönündedir. Emperyalistler saldırdıkları her ülkeye demokrasi, insan hakları, eşitlik ve özgürlük götürdüklerini iddia ediyorlar. Ne ABD ne de diğer emperyalist güçler dünyanın hiçbir yerine barış, özgürlük ve demokrasi götüremezler. Biz daha önceki operasyonlara da tanığız. Libya’ya dönük operasyonda yüz binlerce insan hayatlarını kaybetti, operasyonu yapan emperyalistlerin ilk işi petrol kuyularına çökmek oldu. Gazze’de Siyonist İsrail’in on binlerce Gazzeliyi katlettikten sonra Trump’ın ilk söylediği şey ‘Gazze’yi tatil cenneti yapacağız’ oldu. Suriye’de yaşanan savaştan sonra yine yaptıkları ilk şey petrol kuyuları ve diğer yer altı, yer üstü zenginliklerine çökmek oldu. Biz bu emperyalistleri Irak’tan da tanıyoruz. Aynı gerekçelerle işgal edilen Irak’ta aradan geçen onlarca yıla rağmen Iraklıların yaşadığı sefalet ve açlık devam ediyor. Bugün İran’a yapılmak istenen de budur. Emperyalistlerin şimdiki hedefleri İran’ın petrol kuyuları, yeraltı ve yerüstü zenginlikleridir. Türkiye’yi yönetenler gizlemeye bile gerek duymadan ABD’nin çizgisinde hareket ediyorlar. ABD’nin bölge politikalarında ABD için yol temizliği yapıyorlar. Saray rejimi hiçbir zaman Ortadoğu’daki halklardan yana olmadılar ve bundan sonra da olmayacaklar. Emperyalistlere işbirliği yapmaya devam ediyorlar. Türkiye’nin yönetenleri Gazze’ye barış adı altında kurulan masada da İsrail ile bir aradadır. Türkiyeli işçi ve emekçiler olarak bizim tarafımız nettir. İranlı işçi ve emekçilerin yanındayız. Gazze’de, Lübnan’da, Suriye’de hayatlarını kaybeden yoksul Arap halklarının yanındayız. Bu barbarlığı ancak birleşerek, mücadele ederek durdurabiliriz. Emperyalistlerin taşeronluğunu bırakın. Ortadoğu’da barışın sağlanması için emperyalistlerle yapılan anlaşmaları feshedin, NATO’dan çıkın. Türkiye’deki ABD ve NATO üslerini kapatın. Bunları yapmadığınız sürece bileceğiz ki akan her kanda sizin de sorumluluğunuz vardır. Hep birlikte bu savaşa ve barbarlığa dur demeliyiz. Tüm emekçi halklar kendi yönetenlerine karşı barış talepleriyle mücadele etmelidir."

"ÜLKEMİZDEKİ ABD VE NATO ÜSLERİ DERHAL KAPATILMALIDIR"

“Yoksulluğa, özelleştirmelere ve emperyalist saldırganlığa dur de” çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasını EMEP Esenyurt İlçe Örgütü adına okuyan Sinem Eren de "Türkiye’yi yönetenler emperyalist saldırganlık karşısında sessiz kalmamalı; ABD ve İsrail’in saldırılarını açıkça kınamalı, ülkemizdeki ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır" çağrısında bulundu.