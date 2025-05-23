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EMEP’ten kampanya

EMEP’ten kampanya

23.05.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim/Cumhuriyet
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EMEP’ten kampanya

EMEK Partisi (EMEP) Ordu’da “Barajsız Sendika, Yasaksız Grev, Güvenceli İş” kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında açılan imza standında konuşan EMEP Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, “Haziranda toplanan imzalarla işçilerin örgütlenme hakkını kolaylaştıran yasa tasarısını TBMM’ye vereceğiz. Burada emek ve demokrasi güçlerinin desteğiyle de kampanyamızı imza standı açarak devam ettiriyoruz” diye konuştu.

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