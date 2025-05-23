EMEP’ten kampanya

Kampanya kapsamında açılan imza standında konuşan EMEP Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, “Haziranda toplanan imzalarla işçilerin örgütlenme hakkını kolaylaştıran yasa tasarısını TBMM’ye vereceğiz. Burada emek ve demokrasi güçlerinin desteğiyle de kampanyamızı imza standı açarak devam ettiriyoruz” diye konuştu.