EMEP’ten NATO Zirvesine karşı Türkiye genelinde eylem çağrısı

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesi, İran’a yönelik savaş ve Türkiye’deki siyasi gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. NATO’nun “emperyalist saldırganlığın ortağı” olduğunu söyleyen Aslan, 4 Nisan’da başta İncirlik ve Kürecik olmak üzere birçok noktada eylemler düzenleneceğini açıkladı.

“PAYLAŞIM SAVAŞI”

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin bölge halkları için yeni bir saldırı sürecinin parçası olduğunu belirten Aslan, Ortadoğu’da süren çatışmaların genişleme riski taşıdığına dikkat çekti. Ukrayna savaşından Gazze’ye kadar birçok bölgedeki gelişmeleri “paylaşım savaşı” olarak nitelendirdi.

“NATO’NUN SİCİLİ DARBELER VE KATLİAMLARLA DOLU”

NATO’nun tarihine değinen Aslan, ittifakın darbeler, katliamlar ve gizli operasyonlarla anıldığını savundu. Türkiye’de düzenlenecek zirvenin kabul edilemez olduğunu belirten Aslan, NATO’nun birçok ülkede iç savaşları körüklediğini ve muhalif güçlere karşı operasyonlar yürüttüğünü ifade etti. Türkiye’de NATO’ya ait 15 üs ve tesis bulunduğunu söyleyen Aslan, bu yapıların denetimsiz olduğunu ve nükleer silah depoları olabileceğini ileri sürdü. Türkiye’nin farklı coğrafyalardaki askeri operasyonlara katılarak savaşların parçası haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye’nin silahlanmaya ayırdığı 2,15 trilyon liralık bütçeyi eleştiren Aslan, bu kaynağın konut, sağlık ve eğitim gibi alanlara aktarılması halinde milyonlarca yurttaşın yaşam koşullarının iyileştirilebileceğini söyledi.

“4 NİSAN’DA ‘DEFOL NATO, DEFOL TRUMP’ DEMEK İÇİN”

Bir yanda ülkenin dört bir yanına kimlikleri belirsiz İHA’lar, füzeler düşerken İran’ı bombalayan emperyalistlerin provokasyonlarla Türkiye’yi savaş bataklığının tamamen içine çekmek istediğini söyleyen Aslan, “Güvenlik iddiası ile NATO üslerine yeni Patriot bataryaları getirilmektedir. Bunlar da yetmezmiş gibi Türkiye’de NATO’ya bağlı yeni bir, çok uluslu kolordu kurulması planı ilgili bakanlık tarafından doğrulandı. Bu yeni ordu da yeni patriot bataryaları da Türkiye’yi ABD ve NATO’ya daha fazla bağımlı kılarken yaşadığımız toprakları yeni savaş ve çatışmaların merkezi haline getirecektir” ifadelerini kullandı.

Savaşsız, sömürüsüz bir düzen talebinin bugün her zamankinden daha acil olduğunu vurgulayan Aslan, “Halklar için savaş, darbe, yıkım ve yoksulluk anlamına gelen NATO dağıtılmalıdır, Ankara’da yapılması planlanan zirve toplanmamalıdır. İşçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, üretici köylüleri, aydın, yazar ve akademisyenleri, ezilen ve sömürülen tüm hakları NATO zirvesine karşı mücadeleye çağırıyoruz. Türkiye’nin toprakları, hava sahası ve askeri altyapısı emperyalist-Siyonist ittifakın hizmetine sunulamaz. Türkiye’nin bölgesel bir savaşın parçası haline gelmesine izin vermeyelim” diyerek 4 Nisan’da emperyalistlerin ve tekellerinin savaş örgütü NATO’ya hayır demek için başta İstanbul Dolmabahçe, Adana İncirlik, Malatya Kürecik üsleri, İzmir Buca NATO Komutanlığı olmak üzere Türkiye’nin her yerinde düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı yaptı.

GAZETECİLER VE SENDİKACILAR İÇİN ÇAĞRI

Aslan, tutuklu gazeteciler ve sendikacı Mehmet Türkmen’in serbest bırakılmasını istedi. Gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayan Aslan, ifade özgürlüğü ve sendikal hakların korunması gerektiğini belirtti.

“BİRLEŞİK MÜCADELE ŞART”

Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona da değinen Aslan, Türkiye’de baskı politikalarının arttığını savundu. Tüm demokrasi güçlerine “birleşik mücadele” çağrısı yapan Aslan, “Kurtuluş yok tek başına” diyerek toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.