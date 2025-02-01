Emet Bor İşletmesi'nde asit patlaması: Yaralılar var!
Eti Maden İşletmesine bağlı Emet Bor İşletmesinde deneme üretimi yapılan tesislerde meydana gelen asit patlamasında 2 kişi yaralandı.
Yakında hizmete girecek olan Emet Bor İşletmesi sülfürik asit fabrikasında son denetim ve testler yapıldığı sırada meydana gelen patlama ve sonrasındaki asit sızıntısından 1 şef ve 1 işçi yaralandı.
Yaralılardan biri Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, aside bağlı yanıklar sebebiyle diğer yaralı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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