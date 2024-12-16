Konya'da faciadan dönüldü! Asit tankeri devrildi: 1 ölü

Konya’nın Karapınar ilçesinde asit dolu tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Konya'da faciadan dönüldü! Asit tankeri devrildi: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 11:11

Ereğli-Karapınar kara yolu İpekçi Mahallesi yakınlarında, Oktay Demir (34) idaresindeki 27 HB 048 plakalı asit dolu tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boşalan asit ve yükselen duman nedeniyle tankere bir süre müdahalede bulunamadı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

AFAD ekiplerinin de sevk edildiği kazada yapılan incelemede sürücü Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


Etiketler: #konya

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