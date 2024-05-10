Emet-Hisarcık karayolunda trafik kazası: 5 yaralı
Emet-Hisarcık karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, S.K yönetimindeki 43 AAK 358 plakalı araç, Emet Beton mevkiinden anayola çıktığı esnada, Hisarcık istikametinden Emet istikametine seyreden Mehmet Bahattin B. yönetimindeki 43 HA 151 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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