Emet-Hisarcık karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

Emet-Hisarcık karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 08:48
Emet-Hisarcık karayolunda trafik kazası: 5 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, S.K yönetimindeki 43 AAK 358 plakalı araç, Emet Beton mevkiinden anayola çıktığı esnada, Hisarcık istikametinden Emet istikametine seyreden Mehmet Bahattin B. yönetimindeki 43 HA 151 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


hisarcık haberleri

İlgili Haberler

6 milyon aracın zorunlu trafik sigortası yok

6 milyon aracın zorunlu trafik sigortası yok
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Fahri Trafik Müfettişliği Görev Kapsamı ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik

Fahri Trafik Müfettişliği Görev Kapsamı ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzmanından uyarı: ‘Sıcaklıkta ani bir düşüş olacak’

Uzmanından uyarı: ‘Sıcaklıkta ani bir düşüş olacak’
Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor

Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor
Rekabet Kurulu açıkladı: Fransız liselerine dev ceza!

Rekabet Kurulu açıkladı: Fransız liselerine dev ceza!
Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!

Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!
İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?
Evlilikte şanslı olan 4 burç!

Evlilikte şanslı olan 4 burç!
Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran araç tespit edildi: Ülkü Ocakları Başkanı da kullanmış!

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran araç tespit edildi: Ülkü Ocakları Başkanı da kullanmış!
O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek

O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek