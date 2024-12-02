Emet'te feci kaza... Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti, işçi servisi yoldan çıktı: 9 yaralı

Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:32

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:33

Sabah saatlerinde Emet ilçesinden Tavşanlı ilçesine işçi taşıyan servis Sülye köyü Kovalı mevkii yakınlarında aracın kontrolden çıkarak yoldan çıkması sonucu takla atarak devrildi.

Yaşanan trafik kazası sonrası 112’ye yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik birimleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulansla Tavşanlı ve Emet ilçesi hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.