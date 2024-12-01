3 işçi hayatını kaybetmişti... Kayseri'deki fabrika yangınında 4 gözaltı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:29

Güncelleme: 01.12.2024 - 17:29

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında kaynak yaparken çıktığı değerlendirilen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Genel Müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Fabrikada dün çıkan yangında işçilerden İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç. (48) hayatını kaybetmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirmişti.