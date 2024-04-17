Emine Cin'in katiline 'haksız tahrik indirimi' istendi: Kendisini aldattığını söylemiş

Boşanma aşamasında olduğu Emine Cin'i katleden Levent Cin'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Levent Cin'in "Beni aldatıyordu" savunmasının aksi ispatlanamadığı gerekçesiyle haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:06
Emine Cin'in katiline 'haksız tahrik indirimi' istendi: Kendisini aldattığını söylemiş
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İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi'nde 24 Ekim 2022'de, şiddet uyguladığı iddiasıyla kendisinden 5 kez şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran bir çocuk annesi 34 yaşındaki Emine Cin'i sokak ortasında katleden Levent Cin'in yargılandığı davanın 7'nci duruşması dün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuklu sanık Levent Cin, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Duruşmaya Emine Cin'in ailesinin avukatı ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı avukat Hilal Gültepe Öztürk, Aile Bakanlığı vekili ve sanık avukatı hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Levent Cin ile Emine Cin'in 12 yıllık evliliklerinin son yıllarında aralarında geçimsizlik yaşandığını, sanığın Emine Cin'e yönelik eylemleri nedeniyle hakkında tedbir kararlarının bulunduğunu, sanığın bu tedbirleri ihlal ettiğini ve sanık hakkında Emine Cin'e yönelik 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dolayı soruşturmalar olduğunu anlattı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ

Mütalaada Levent Cin'in savunmalarında, Emine Cin'in kendisini aldattığını öne sürdüğü, bu iddianın da aksinin ispatlanamadığı, bu nedenle de sanık hakkında "haksız tahrik indirimi" koşullarının oluştuğunun düşünüldüğü kaydedildi.

Savcı, Levent Cin hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaaya karşı  diyecekleri sorulan sanık Levent Cin, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, tahliye ve beraat talep etti.

DURUŞMA HAZİRAN'A ERTELENDİ

Levent Cin'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.


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