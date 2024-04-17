Emine Cin'in katiline 'haksız tahrik indirimi' istendi: Kendisini aldattığını söylemiş
Boşanma aşamasında olduğu Emine Cin'i katleden Levent Cin'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Levent Cin'in "Beni aldatıyordu" savunmasının aksi ispatlanamadığı gerekçesiyle haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.
İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi'nde 24 Ekim 2022'de, şiddet uyguladığı iddiasıyla kendisinden 5 kez şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran bir çocuk annesi 34 yaşındaki Emine Cin'i sokak ortasında katleden Levent Cin'in yargılandığı davanın 7'nci duruşması dün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Tutuklu sanık Levent Cin, jandarma
eşliğinde mahkemeye getirildi. Duruşmaya Emine Cin'in ailesinin avukatı ve
Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı avukat Hilal Gültepe Öztürk, Aile
Bakanlığı vekili ve sanık avukatı hazır bulundu.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Levent Cin ile
Emine Cin'in 12 yıllık evliliklerinin son yıllarında aralarında geçimsizlik
yaşandığını, sanığın Emine Cin'e yönelik eylemleri nedeniyle hakkında tedbir
kararlarının bulunduğunu, sanığın bu tedbirleri ihlal ettiğini ve sanık
hakkında Emine Cin'e yönelik 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma' suçlarından dolayı soruşturmalar olduğunu anlattı.
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ
Mütalaada Levent Cin'in savunmalarında, Emine Cin'in kendisini aldattığını öne sürdüğü, bu iddianın da aksinin ispatlanamadığı, bu nedenle de sanık hakkında "haksız tahrik indirimi" koşullarının oluştuğunun düşünüldüğü kaydedildi.
Savcı, Levent Cin hakkında 'haksız tahrik'
indirimi uygulanarak, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla
kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca 'ruhsatsız silah
bulundurmak' suçundan da sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi.
Mütalaaya karşı
diyecekleri sorulan sanık Levent Cin, önceki savunmalarını tekrar
ettiğini söyleyerek, tahliye ve beraat talep etti.
DURUŞMA HAZİRAN'A ERTELENDİ
Levent Cin'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.
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