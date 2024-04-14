CHP'ye geçen ilde ilk karar: Suya yüzde 25 indirim

Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:54

Güncelleme: 14.04.2024 - 14:54

Bursa'da yeni dönem, dün başladı.

31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı 860 bin 490 oy ve yüzde 47.62 oyla geride bırakan CHP'li Mustafa Özbey, Bursa'nın yeni belediye başkanı olmuştu.

Mazbatasını alan ve göreve başlayan Özbey, dün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısına öncülük etti.

Yeni dönem ilk oturumunda, Mecliste başkan vekillikleri, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları için oylamalar yapıldı.

Duvar'dan Gizem Örnek'in haberine göre, Başkan Bozbey meclise sunduğu suya yüzde 25 indirim uygulanması ve tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması konusunda verdiği önergeler oy birliğiyle kabul edildi.

Suya yapılan indirim 1 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olacak.