Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:41

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 15:41

TBMM 24. dönem Ankara Milletvekilliği yapan Emine Ülker Tarhan'ın hayatı ve siyasi kariyeri seçim öncesi araştırılmaya başlandı. Peki, Emine Ülker Tarhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Emine Ülker Tarhan hangi partiyi kurdu? İşte, Emine Ülker Tarhan hakkında merak edilenler...

EMİNE ÜLKER TARHAN KİMDİR?

Emine Ülker Tarhan, 29 Kasım 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Girit göçmeni olan babasının adı Ali, annesinin adı ise Halise'dir. Lise yıllarında lisanslı hentbol ve basketbol oyuncusu oldu. 1981 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1986 yılında bitirdi.

Bir süre serbest avukatlık, daha sonra kamu avukatlığı yaptı. 1994'te hakimlik mesleğine geçti. Gaziantep, İslahiye'de başladığı hakimlik görevini Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sürdürdü. 2001-2011 arasında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yaptı.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) kurucu üyesi olan Tarhan, birliğin Genel Sekreterliği ve 15 Kasım 2009-10 Mart 2011 tarihleri arasında başkanlık görevlerini yürüttü.

EMİNE ÜLKER TARHAN ÖZEL YAŞAMI

Öğrenciliği sırasında sınıf arkadaşı Mehmet Umur Tarhan ile evlenen Emine Ülker Tarhan bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

EMİNE ÜLKER TARHAN SİYASİ KARİYERİ

Emine Ülker Tarhan, milletvekili aday adayı olmak için 2011'de hakimlik görevinden ve YARSAV başkanlığından istifa etti. 12 Haziran 2011 Seçimleri'nde TBMM 24. dönem Ankara Milletvekili seçildi. 29 Haziran 2011 tarihinden 26 Haziran 2013'e kadar CHP Grup Başkanvekilliği yaptı.

31 Ekim 2014 tarihinde CHP'den istifa etti.

EMİNE ÜLKER TARHAN HANGİ PARTİYİ KURDU?

14 Kasım 2014 tarihinde Anadolu Partisi'ni kurdu. Parti 2015 Kasım ayında yapılan seçimlerde yüzde 0,06 oy aldıktan sonra 12 Aralık 2015 tarihinde kendini feshetti.

EMİNE ÜLKER TARHAN KİTAPLARI

- 2007’de “Hakaret ve Tehdit Suçları" adında bir kitabı yayımlandı.

- 2014 yılında "Beni Susturabilecek Tek Şey" adlı kitabı yayımlandı.