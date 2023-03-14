Cevdet Aykan kimdir, nereli? Cevdet Aykan hangi dönem bakanlık yaptı?

Cevdet Aykan, Eski Sağlık Bakanı Cevdet Aykan 98 yaşında hayatını kaybetti. Cevdet Aykan'ın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:11
Cevdet Aykan kimdir, nereli? Cevdet Aykan hangi dönem bakanlık yaptı?
Abone Ol google-news

Dr. Cevdet Aykan, hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Dr. Cevdet Aykan'ın ölüm haberini paylaştı.

CEVDET AYKAN KİMDİR?

Cevdet Aykan 1925 yılında Tokat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ruh ve Sinir hastalıkları uzmanı oldu. Dr. Cevdet Aykan, 1965-1969 yıllarında Tokat Milletvekili, 1973-1979 arasında Tokat Senatörlüğü yaptı. 1. Erim Hükümetinde dışarıdan bağımsız olarak Köy İşleri Bakanlığı (1971), 2. Erim Hükümetinde de Sağlık Bakanlığı (1972) görevlerinde bulundu.

CEVDET AYKAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Betül Aykan ile evlidir. Çiftin 3 kızları vardır.


Cevdet Aykan Sağlık Bakanı

İlgili Haberler

Emre Belözoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Belözoğlu hangi takımlarda forma giydi? Emre Belözoğlu evli mi, çocuğu var mı?

Emre Belözoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Belözoğlu hangi takımlarda forma giydi? Emre Belözoğlu evli mi, çocuğu var mı?
Hikmet Boran kimdir? Hikmet Boran'ın Tıp Bayramı'ndaki rolü nedir?

Hikmet Boran kimdir? Hikmet Boran'ın Tıp Bayramı'ndaki rolü nedir?
Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal kaç yaşında? Ahmet Özal hangi partili?

Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal kaç yaşında? Ahmet Özal hangi partili?

En Çok Okunan Haberler