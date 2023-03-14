Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal kaç yaşında? Ahmet Özal hangi partili?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:40

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:40

Türkiye İttifakı, Ahmet Özal’ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı. Ahmet Özal Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisi tarafından oluşturulan Türkiye İttifakı, Ahmet Özal’ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldığı belirtildi.



AHMET ÖZAL KİMDİR?

Ahmet Özal, Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal'ın en büyük oğludur. Ahmet Özal 1955 yılında Ankara'da doğdu. ABD'de North Carolina State Üniversitesi'nden mezun oldu. Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ardından New York'ta American Express'te çalıştı.

AHMET ÖZAL NE İŞ YAPIYOR?

1 Mart 1989 tarihinde Cem Uzan ile birlikte Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı "Star 1"i kurdu. Cem Uzan ile ortaklığın sona ermesinden sonra Kanal 6'yı kurdu ve Türkiye'de dördüncü özel televizyon kanalının sahibi oldu. 1995 yılında Mehmet Ali Ilıcak ile ortak oldu. hmet Özal, Belarus, Irak ve Türkiye'de müteahhitlik yapmaktadır.

AHMET ÖZAL'IN SİYASİ YAŞAMI

Ahmet Özal, 1999 Türkiye Genel Seçimleri'de Malatya'dan bağımsız milletvekili seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Anavatan Partisi'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Demokrat Parti genel başkan yardımcısı olarak da görev yaptı. 19 Aralık 2014 tarihinde Ana Parti'yi kurdu. 2015 Türkiye Genel Seçimleri'de Saadet Partisi Mardin milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 28 Şubat 2015 tarihinde Hak ve Adalet Partisi'ne katıldı. Son olarak TEK Parti Genel Başkanı oldu.

AHMET ÖZAL'IN ÖZEL YAŞAMI

Ahmet Özal'ın Elvan Özal ile olan evliliğinden 2 çocuğu vardır. Ahmet Özal bekardır. Ahmet Özal, Turgut Özal ve Semra Özal çiftinin çocuğudur. Ahmet Özal'ın kardeşleri Zeynep ve Efe Özal'dır.