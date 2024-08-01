Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin bazı duraklarda yapılamadığı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 14:07
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor
Abone Ol google-news

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Balat-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır. Balat-Eminönü istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadesine yer verildi.

İBB görevlileri Balat durağında inen yolcuları söz konusu otobüslere yönlendirirken, otobüs durağında yoğunluk oluştu.


tramvay haberleri Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı haberleri Sefer haberleri

İlgili Haberler

Beyoğlu’nda nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuk

Beyoğlu’nda nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuk
Beyazıt'ta raylara düşen yurttaş tramvayın altında kalarak öldü

Beyazıt'ta raylara düşen yurttaş tramvayın altında kalarak öldü
Metro ve Tramvay Baykuş hatları iptal edildi

Metro ve Tramvay Baykuş hatları iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler