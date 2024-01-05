Eminönü-Üsküdar vapurunda yolcular mahsur kaldı

Eminönü-Üsküdar seferini gerçekleştiren yolcu vapuru, Üsküdar İskelesi'ne yanaşıp yolcu indireceği esnada arıza yaptı. Vapurun içerisinde kalan yolcular bir başka yolcu vapurunun gelmesiyle tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:51
Abone Ol google-news

Olay saat 15.30 sıralarında Eminönü-Üsküdar vapurunda meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü iskelesinden seferine başlayan yolcu vapurunun Üsküdar'a yanaşacağı sırada basamağında arıza oluştu.

Vapur içerisinde yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular kıyıya yanaşan bir başka yolcu vapuruna tahliye edildi.

Yolcuların vapur içerisinde beklediği anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


eminönü Üsküdar vapur Arıza yolcu

İlgili Haberler

İzmir’de vapur seferleri normale döndü

İzmir’de vapur seferleri normale döndü
Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak'ta metro, metrobüs, marmaray, vapur, otobüs ücretsiz mi olacak? Yılbaşında toplu taşıma kaça kadar çalışıyor?

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak'ta metro, metrobüs, marmaray, vapur, otobüs ücretsiz mi olacak? Yılbaşında toplu taşıma kaça kadar çalışıyor?
Daha önce de vapurdan atlamış: Metrobüsün üzerine çıkan fenomen yakalandı

Daha önce de vapurdan atlamış: Metrobüsün üzerine çıkan fenomen yakalandı

En Çok Okunan Haberler