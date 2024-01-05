Eminönü-Üsküdar vapurunda yolcular mahsur kaldı
Eminönü-Üsküdar seferini gerçekleştiren yolcu vapuru, Üsküdar İskelesi'ne yanaşıp yolcu indireceği esnada arıza yaptı. Vapurun içerisinde kalan yolcular bir başka yolcu vapurunun gelmesiyle tahliye edildi.
Olay saat 15.30 sıralarında Eminönü-Üsküdar vapurunda meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü iskelesinden seferine başlayan yolcu vapurunun Üsküdar'a yanaşacağı sırada basamağında arıza oluştu.
Vapur içerisinde yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular kıyıya yanaşan bir başka yolcu vapuruna tahliye edildi.
Yolcuların vapur içerisinde beklediği anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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