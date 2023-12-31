Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:35

Güncelleme: 31.12.2023 - 09:35

'Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?' sorusu gündemde yerini aldı. Yeni yılı dışarda karşılamak isteyenler bu sorunun cevabını merak ediyor. Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı milyonlarca yurttaş tarafından araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı sonrasında yılbaşı tarifesi belli. Peki, Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak'ta metro, metrobüs, marmaray, vapur, otobüs ücretsiz mi olacak? Yılbaşında toplu taşıma kaça kadar çalışıyor?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.

ANKARA'DA YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Ankara'da yılbaşı gecesi toplu taşıma için yapılan açıklama:

Kuruluşumuz Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2023 Pazar günü gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecektir. Raylı Sistem İşletmelerinde yapılan düzenlemeye paralel olarak EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 24.00'ten, 01 Ocak 2024 Pazartesi günü gece saat 02.30'a kadar vatandaşlarımızın ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla;

Metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 45 adet metro ring güzergâhında saat 02.30'a kadar 89 adet ilave servis planlaması yapılmıştır. Diğer taraftan, saat 00.00-05.00 aralığında 29 adet güzergâhta vermekte olduğumuz 108 adet gece servisi hizmeti, kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinde Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.

1 Ocak Pazartesi Başkentray'da ücretsiz olacak.