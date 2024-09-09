Eminönü'nde anne ve 2 yaşındaki çocuğu tur teknesinden denize düştü
Fatih'te anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu kıyıya yanaşan tur teknesinden denize düştü. O anları gören baba ve teknenin kaptanı denize atladı. Teknedekilerin de yardımıyla anne ve çocuk kurtarıldı.
Eminönü iskelesinde Sarıçayır ailesi tur teknesinde gezintinin ardından tekne kaptanı kıyıya yanaştığı sırada anne Resime Sarıçayır ile kucağında bulunan 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. tekneden düştü. Eşi ve çocuğunun tekneden düştüğünü gören babanın yanı sıra tekne kaptanı da denize atladı. Baba ile kaptan anne ve çocuğu denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve çocuğu hastaneye kaldırırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: #Sarıçayır #eminönü #tekne turu #tekne
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