Emlak satışına dönüşen özelleştirmelerde turizm cennetlerindeki taşınmazlar birer birer ihale ediliyor: Neredeyse her gün satış!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın duyurusuna göre, satışa konu yerler Konya Ereğli, Muğla Bodrum, Aydın Didim, Mersin Silifke, İstanbul Sarıyer ile Çanakkale merkezde bulunuyor. Satılacak yerlerden 8 tanesi Bodrum’da. Gözde turizm merkezlerinden Gümüşlük’e yakın noktada bulunuyorlar. Çoğunluğu birbirine bitişik geniş araziler. Sitelere yakın noktalarda yer alıyorlar. Üzerleri çalılık, boş araziler. Satılacak bu taşınmazlardan bazıları 20 bin metrekarenin de üzerinde.

İHALELERE YABANCILAR DA GİREBİLECEK

Aydın Didim’deki yerler ise Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alıyor. Mersin Silifke’deki yerler de Taşucu’nda bulunuyor. İstanbul Sarıyer’deki yerler Gümüşdere’de ağaçlık alanlar. İhalelerde son teklif tarihi 28-29 Nisan. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarafla teklif almak ve görüşlemeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma yoluyla sonuçlandırılacak. İhalelere yabancılar da girebilecek.

İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin en az yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 30 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak.