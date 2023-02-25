Emniyet: Eylem hazırlığındaki terörist Konya'da yakalandı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:50

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:48

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; PKK/KCK terör örgütü bünyesinde İran'da özel kuvvet olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Gülda Bebek adlı teröristin, "2022'de sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurtiçine geçtiği bilgisi" elde edildi.

'EYLEM İÇİN TALİMAT BEKLİYORDU' İDDİASI

Gülda Bebek'in Konya'nın Meram ilçesindeki adreste gizlendiği ve PKK'nin üst yönetiminden eylem için talimat beklediği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Terörist, 23 Şubat akşamı operasyonla yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Adreste yapılan aramada 9 milimetre tabanca ve 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanılan lehim makinesi, amper metre, mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve pil blokları ele geçirildiği belirtildi.

Gülda Bebek'in, geçen yıl kasım ayında, İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi. Bebek'le birlikte terör örgütü mensubu ile irtibatlı 3 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin işlemlerine TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediliyor.