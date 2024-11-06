Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 'Kayyum' protestolarında 140 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 06.11.2024 - 15:42

Güncelleme: 06.11.2024 - 15:43

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine yönelik kayyum atanmasına karşı düzenlenen protestolarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, belediyelere 'kayyum' atanmasına karşılık düzenlenen protestolara yapılan müdahalelerde toplamda 140 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir” ifadeleri yer aldı.