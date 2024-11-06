'Kayyum' protestoları: Halfeti'de 8 gözaltı daha
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasını belediye binası önünde protesto eden 8 kişi daha gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine kayyum atanmasına tepki göstererek belediye binası önünde eylem yapan 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltıların sayısı 16'ya yükseldi.
Gözaltındaki 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da kayyum atanması sonrasında belediye binası önünde protesto gösterisi düzenlenmiş, polis eylemcilere tazyikli su ve biber gazıyla saldırmıştı. Taş atılması sonucu 2 polis de yaralanmıştı.
Etiketler: #kayyum
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