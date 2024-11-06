Batman'da valilik, 'kayyum' protestolarındaki polis şiddetiyle ilgili soruşturma başlattı

Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:35

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:35

DEM Parti yönetimindeki belediyeye İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Batman'da karara karşı kent merkezinde yapılan protestolara ilişkin Valilikçe bir açıklama yapıldı.

Batman Valiliği, açıklamasında, "Kararın ardından protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 67 kişi gözaltına alındı" bilgisi verildi.

Söz konusu olaylarda, görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik de taşlı ve fiziki saldırılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "6 polisimiz yaralanmış olup, 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA zarar görmüştür. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturma devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

5 BELEDİYE PERSONELİNE SORUŞTURMA

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada da dün anahtarlarını aldıkları belediyeye ait 5 toplu taşıma aracını belediye binası önüne park eden, araçlarda maddi hasara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen belediyede görevli Y.Ç, R.B, İ.K, M.E. ve R.S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

POLİSLER DE MERCEK ALTINDA

Valilik ayrıca kentte gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.





