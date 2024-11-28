Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 22:46

Güncelleme: 28.11.2024 - 22:46

Emniyetten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerce, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adı kullanılarak, Demirtaş'a ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşıldığı ve vatandaşların kişisel verilerinin talep edildiğinin saptandığı belirtildi.

"GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLGİ VERİLMELİ"

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.